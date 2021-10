Henrik Hololei | Eestis lihtsalt tuleb neljarealised põhimaanteed välja ehitada

„Head transpordiühendused on parim regionaalpoliitiline meede. Neljarealistel teedel on oluline roll, et eri kohti ühendada ja pakkuda inimestele võimalus tööl käia. Kindlasti ei saa kodanikuna Eesti teedega rahul olla – see pole ehitajatele, vaid riigile suunatud,“ ütles Hololei.

Henrik Hololei sõnul on Euroopa poolt rahastusvõimalused kogu aeg olemas olnud, aga meil jäi poliitilisest tahtest puudu. „Kui kõik võimalused oleks ära kasutatud, siis saaksime praegu mööda neljarealisi põhimaanteid sõita. Samuti oleks pidanud taristu arendamiseks juba varem laenuraha kasutama ja jõulisemalt ehitama, praegu tegeleme vigade parandusega. See pole lihtsalt investeering asfalti, vaid kogu Eestisse ja meie regionaalpoliitikasse, et meie riik oleks paremini ühendatud,“ ütles Hololei ja lisas, et palju inimelusid oleks võimalik säästa ning efektiivne teedevõrgustik aitab ka CO2 heidet vähendada.

„Näiteks Belgia otsustas võtta aastakümneid tagasi suure laenukoormuse ja ehitada neljarealised üle riigi valmis. Belgias pole praegu probleem sõita näiteks 130 kilomeetri kaugusele lõunale, aga Eestis on Tallinnast Pärnusse jõudmine väljakutse. Kaherealised teed, möödasõidud, autokolonnid ja närvilised inimesed. Siin oleks nagu aeg seisma jäänud,“ ütles Hololei.

„Eestil on vaja valimiste- ja parteideülest plaani. Ja et eesmärk oleks paigas – kas see on neljarealised teed aastaks 2030 või 2035, aga oluline et see vähemalt on ja see ka ellu viiakse,“ sõnas Hololei.