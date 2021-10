Just see on automudelitest eelistatuim auto. Suur nõudlus on ka hübriidautode järele

Toyota müüja Elke Grupi tegevjuhi Taavi Lepiku sõnul on mõningatele tarneraskustele vaatamata kolmanda kvartali müüginumbrid rõõmustavad. „Kolmandas kvartalis müüsime Eestis 515 Toyotat, mis on kõigest 24 võrra vähem kui eelmisel aastal. Usume, et see on hea tulemus, arvestades ülemaailmset mikrokiibi puudust, mis mõjutab tänaseks juba kõiki automüüjaid,“ selgitas Lepik.

Lepik tõi välja, et endiselt on suur nõudlus hübriidautode järele, mis moodustavad Elke Grupi Toyotade müügist pea poole. „Hübriidautode populaarsus kasvab järjepidevalt ning on näha, et tarbijatele on elektrikomponent oluline. Usun, et see trend jätkub vähemalt senikaua, kuni hübriidauto hinnatase on elektriautoga võrreldes soodsam,“ sõnas Elke Grupi tegevjuht.

Lepik: tarbijaid on autoturul valitsevaga liialt ära hirmutatud

„Kui varasemalt oli automüüjatel rohkem laoautosid, siis tänasel päeval on küll laod tühjaks müüdud, kuid näiteks Toyota enamike mudelite puhul on uue auto tellimisel tarnaeg ehk ligi ühe kuni kahe kuu võrra pikenenud. Usun, et see ongi hetkel normaalne, et uue auto soetamisel tuleb teatud ooteaega ette planeerida,“ sõnas Lepik. Ta lisas, et kõigi eelduste koheselt peaks ka Toyotal laoautode seis paranema kevadeks ning enamus tehtud tellimused peaksid saabuma kohale õigeaegselt.

Maanteeameti andmetel müüdi käesoleva aasta kolmandas kvartalis kokku 6551 uut sõidukit, mis on 379 võrra rohkem kui mullu samal perioodil. Kõikidest müüdud uutest sõidukitest moodustavad Toyotad ligi 15%. Populaarseimad sõiduautod olid Toyota RAV4, Škoda Octavia ja Toyota Corolla. Kaubikute müügitopis oli kolmandas kvartalis Renault, Citroën ja Toyota.