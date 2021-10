Katri Raik: Narvas räägitakse väga palju Narva-Tartu ühendusteest

„Päris paljud ettevõtjad Narvas kaaluvad, et siin on küll odavam tööjõud, aga transport ja logistika samas jälle keeruline ning kas tasub üldse Narvas toimetada või on mõistlikum ära tulla. See mõte võtab mul küll südame alt külmaks,“ ütles Raik.

Raiki sõnul on teine oluline küsimus turvalisus. „Olen 20 aastat Tallinn-Narva trassi sõitnud ja näinud mitut väga koledat avariid. Ministrina töötades ja Narva vahet sõites oli teehoolduse seis teinekord nii ohtlik, et pidin Maanteeameti peadirektorile helistama. Iga inimelu on arvel ja selles osas ei saa teede kvaliteeti kuidagi alahinnata,“ ütles Raik.

„Kui on lumemineku aeg ja teed kõige rohkem lagunevad, siis on Narvas ikka suured probleemid. Kogenud narvakad sõidavad siis veidi kummalise trajektooriga, sest nad juba teavad, kus on suuremad augud ja üritavad mööda laveerida. Teid on tihti lapphaaval parandatud, aga tegelikult tuleks need üks kord ja päriselt korda teha. Head teed peaksid selgelt olema riigi üks prioriteetidest. Inimesed elavad meelsasti ka kaugemates kohtades kui nendeni viivad head ühendused. Narvas räägitakse palju ka paremast ühendusest suuruselt teise linna Tartuga,“ lisas Raik.