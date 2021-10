Ametlik iPhone 13 seeria mudelite müük on alanud! Mida peaksid nende kohta teadma?

Sertifitseeritud Apple’i müügiinsener Andrej Michailov selgitab, millega need nutitelefonid silma paistavad, millised on kõige märkimisväärsemad uuendused ja kuidas erinevad neli erinevat iPhone 13 mudelit üksteisest.

Uued Pro seeria mudelid on teinud üpris suure arengu. Nad on kiiremad ja võimsamad, energiasäästliku A15 Bionic protsessoriga ja kogu iPhone’ide ajaloo kõige pikema akukestvusega.

Mainitud mudelitel on ka 120 Hz Super Retina XDR ekraan koos ProMotioni tehnoloogiaga. Selline uuendus rõõmustab kindlasti kõiki mobiilimängude fänne. 1200-nitine ekraan on nüüdsest välistingimustes kuni 25% eredam, mistõttu ei takista päikesevalgus enam telefoni kasutamist õues.

Ka uute mudelite kaamerad on läbi teinud võimsad uuendused. Kõik kolm – 12 MP telefoto-, lainurk- ja ülilainurkkaamerad – on veelgi professionaalsemaks muudetud. Alates makropiltidest ja objekti 2 cm kauguselt tabamisest, kõrgkvaliteetsest öörežiimist, erksatest ja detailirohketest fotodest kuni uue Cinematic funktsioonini, mis võimaldab fokuseerida objekti filmimise ajal ja luua lausa dokumentaalfilmidele väärilisi kaadreid.

Kõrgelt hinnatud on ka uus funktsioon Photographic Styles, mis võimaldab valida fotodel soovitud tooni. Märkimisväärne on aga näiteks see, et erinevalt filtritest säilitab see kõik loomulikud toonid – nahatoon, looduslikud objektid (nt taevas) jms.