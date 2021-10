Keit Pentus Rosimannus Foto: Ilmar Saabas

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütleb OECD globaalset maksureformist rääkides, et see on alles algus. Õigustloov osa ootab alles ees ning siin peab Eesti oma huve kaitsma hakkama.