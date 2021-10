ARVAMUS | Finantsvabaduse asemel võib päris kiiresti finantsidest vabaks saada

Kuid paradigmade muutus esitab teisigi väljakutseid. Nagu hiljutine GameStop kaasus, mis tõi turul (hinna) usaldusväärsusele teised mõõtmed – uued ja tundmatud jõud, kes orkestreerivad hinna kujunemist ning suudavad sellega piire väga kaugele nihutada. Täiesti uue pöörde on võtnud ka rahaliste vahendite avalik kaasamine, millist pakkumist on investor täna valmis aktsepteerima pelgalt äriidee pinnalt, kus prospekti ei olegi muud kirjutada.

Finantssektori tugevus saab testitud tavapäraselt kriisiaegadel. Panganduses määrab kriisidest kogutud teave näiteks kasutatavad kapitalijuhtimise mudelid. Ühisrahastus veel kriise läbinud ei ole, see ärimudel on alles kujunemisjärgus ja lõpuni testimata. Kuivõrd esinduslikud need hinnanoteeringud on ja kuidas need ärimudelid peavad vastu finantskriisidele - sellele annab vastuse aeg.

Investeerimine on rahva seas täna tuntud. Sellele on kaasa aidanud uued ärimudelid. Väikeinvestoritel on rohkem võimalusi, näiteks ühisrahastus. Oma osa on investeeringutes krüptovaradesse. Keskkonnanõuded mängivad kindlasti turge omajagu ümber ja tekitavad uut elevust. Kiire areng tehnoloogiasektoris toob uusi investeerimisobjekte. Näeme investeerimisvaldkonnas ka innovatsiooni- üha enam tuleb turule lahendeid, et anda otsad kätte lõppinvestorile. Samuti otsitakse finantssektoris suuremat efektiivsust, mängides vahel välja ka senised vahendajad.

Üks on asi investeerimismaailmas päris kindel - headele aegadele järgnevad halvad ajad. Head ajad annavad hoogu aruteludeks ka finantsvabaduse teemadel. Kui turud buumivad, siis on see alati nii olnud. Ei ole ka seekord teisiti. Uusi eksperte on veebikülgedel palju, nõuandeid on seinast seina. Kes soovitab restoranidest loobuda ja kodus süüa, kes tükk-tükilt endale indeksifondi osakuid soetada. Eks nad kõik ongi säästmisele suunatud või finantsharidusele hästi kaasa aitavad soovitused. Iseasi, kas nende suuniste järgimine toob kaasa ka lubatud finantsvabaduse.

Kirglikul investeerimisel on ka oma varjuküljed

Kui headel aegadel ülearu kirglikult investeerimist populariseerida, on sellel ka oma varjukülg. Seda on ka enne nähtud, kuidas hulk ühe turutsükli tipus turule sisenevaid väikeinvestoreid saavad finantsvabaduse asemel päris kiiresti finantsidest vabaks. Suur osa nendest lahkub turult jäädavalt. Investeerimine on võimalus, millega kaasnevad riskid. Kui turul tegutsevad osapooled seda tunnistavad ja suhted toimivad täieliku teabe tingimustes, on hiljem ka pettumust palju vähem. Nende teemade rahumeelsem käsitlus võiks olla pikemas perspektiivis jätkusuutlikum.

Kui arutleme jaeinvestori käitumise irratsionaalsuse üle, siis ega pensionisüsteem ise ka sellest patust päris puhas pole. Teise samba puhul on loodetud, et see aitab ka laiemalt investeerimiskultuuri tekitada. Kindlasti on ta ka seda teinud, kuid näiteks sissemaksete peatamine finantskriiside ajal on pigem olnud flirt selle sama irratsionaalsusega. Selliste peatamiste tulemusel ostame ainult tipust, kui hinnad on kallid ja peatame ostmise ajaks, kui hinnad on odavad. Eriti valusalt lõi see eelmise kriisi ajal. Regulaarsete maksete korral ei ole see pikaajalisel investeerimisel väga tark tegu, õigemini seab see ohtu kogu süsteemi mõttekuse. „Päevapoliitika“ ja riigi finantside nappus kriisi ajal on ühelt poolt mõistetav, aga kuidas see sobitub portfellihalduse teooriasse?

Patuoinastamine ei too klienti tagasi

Me ei peaks pensionisüsteemist lahkujaid ka patuoinastama. Ei peaks nimetama rumalalateks neid, kes teise samba reformist saadud raha eest endale televiisori ostavad. Ja et mida suurema sa ostad, seda rumalam sa oled. (vaene televiisor, temast on pensionireformiga tehtud veel kõige suurem patuoinas, ei tea, kas suudabki end kunagi enam rehabiliteerida). Väga lihtne on argumenteerida inimese rahakoti üle, kui sa ise oled kindlustatud.