Kaasik: tehnoloogiaettevõtted - Eesti majanduse katalüsaator ehk kuidas saab kasumita ettevõte miljardi maksta?

Potentsiaalse investori või lihtsalt ettevõtte väärtuse hindajana peab idusektoris arvestama ka mõne muu detailiga. Ettevõtetel võib näiteks olla väärtuslikke varasid, mis säilitavad oma väärtuse isegi siis, kui praegused omanikud või juhid ei oska või suuda neid tõhusalt kasutada. Läbilöögiküps tehnoloogia võib olla omaette väärtus isegi siis, kui see ei tooda tulu kohe ega praeguse juhtimise all. Isegi kui antud iduettevõte ei jõuagi kunagi suure tulu teenimiseni, võib selle ainult tehnoloogia/patentide omandamiseks osta mõni suurem ettevõte. See loob ettevõtte hindamisel mingi baasväärtuse isegi siis, kui firmal on sõna otseses mõttes null eurot või dollarit tulu.

Asi on selles, et tulud ei ole ainus asi, mis on oluline. Tuleviku tulude lubadus on samuti osa (idu)ettevõtte väärtuse kujunemisest. Mõne investori jaoks on see tegelikult ainus oluline asi: täna teenitavat tulu käsitletakse vaid ühe indikatsioonina homse tulu ennustamiseks. Paljud tehnoloogiaettevõtted määratlevadki end niimoodi: hetkel nad alles lihtsalt arendavad oma toodet ja positsioneerivad end turul, kuid igal hetkel võivad nad lülitile vajutada, klientidelt raha küsima hakata ja piltlikult öeldes ämbritäite kaupa sularaha teenida.

Eesti strateegia mitte võidelda iga hinna eest koha eest idasuunalise transiidi väärtusahelas ja keskendudes õigeaegselt IT-hariduse arendamisele on toonud edu, mille tõttu meid heas mõttes kadestatakse nii mõneski naaberriigis. Skype, Wise, Bolt, PaXful, Scoro, Milrem, Starship, Cleveron jne. See on tänane reaalsus Eesti majanduses, mida on võimatu eirata. 2021. aastal on Eesti investoritega seotud kalleim ettevõte Wise 11 miljardi euro suuruse turuväärtusega.

Tehnoidude väärtus küpsetatakse riskiinvestorite köögis

Teine faktor, mida tuleb arvestada, on see, et hinnangud tavaliste eraettevõtete väärtusele on juba oma olemuselt ebatäpsemad kui börsil oleva ettevõtte väärtuse kujunemine. Saab ju öelda, et kaubeldava aktsia likviidsuse tase on esmane hea näitaja selle kohta, kui täpne on hetkel kehtiv turuhind. Tehnoloogiaidude hindamisel tuleb meeles hoida, et noteerimata eraettevõtted on oma põhiolemuselt pigem mittelikviidsed. Kui avaliku ettevõtte aktsia hinna ehk selle ettevõtte koguväärtuse määravad eelduste kohaselt tuhanded üksteisest sõltumatult tegutsevad inimesed, kes teevad avalikel turgudel pidevalt otsuseid ja valikuid, siis tehnoidu staadiumis oleva eraettevõtte väärtus määratakse kindlaks perioodiliste läbirääkimiste teel käputäie turuosalistega (enamasti riskikapitali ettevõtetega).

Riskikapitalil on aga tavaliselt teatud kindlad lähenemised ja oma rahastamise korraldusest lähtuv visioon ühe kandidaatettevõtte pikaajalisele perspektiivile. Lühidalt öeldes hindavad nad asju teisiti kui enamik tavamajanduses tegutsevaid investoreid. Lisaks tuleb märkida, et läbirääkimistega rahatõstmisvoorudega kaasnevates tehingutingimustes on sageli sellised sätted nagu likvideerimiseelistused, millel on investori seisukohast märkimisväärne väärtus, kuid mis ei kajastu selle ettevõtte hindamisel ühe selge numbrina.