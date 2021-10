Enefit Green sai kohtuvõidu. Kas tuulepargi eriplaneeringuga saab edasi liikuda?

Kohus leidis, et isegi juhul kui kohalik omavalitsus leidis, et selliste parameetritega tuuleparki, nagu AS Enefit Green rajada soovis, valla territooriumile rajada ei saa, ei oleks tohtinud eriplaneeringu menetlust lõpetada, vaid oleks pidanud kaaluma võimalust asukohavaliku lähtetingimusi muuta. Tulnuks otsida võimalust kavandada tuulepark, mis on arendaja poolt maksimaalselt soovitust väiksem, ent siiski selline, mille rajamisest viimane huvitatud oleks ja mille rajamine samas kahjustaks muid huve vähem. Kohus rõhutas, et planeeringu koostamisel on juhtiv roll kohalikul omavalitsusel sõltumata sellest, et planeering algatati konkreetse ettevõtja taotlusel ning et ettevõtja planeeringu koostamist rahastab.