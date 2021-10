Nõo lihatööstus: suurte ettevõtete panus rohepöördesse on liiga väike

Elasime aastaid teadmises ja valmiduses, et tänavu 3. juulist jõustub Euroopa Liidu direktiiv, millega keelatakse Eesti poelettidelt uued ühekordsed plasttopsid, taldrikud, joogikõrred ja paljud muud tooted. Ettevõtted tegid selleks ettevalmistusi ja muutsid oma äristrateegiat. Seetõttu oli kummaline, et vaevalt kuu-poolteist enne 3. juulit andis riik teada, et nad ei saa oma asjadega valmis ja direktiiv jääb ikkagi üle võtmata. Ilmselt ei vaidle eriti keegi, et samm on õige, lihtsalt viis, kuidas seda tehakse, paistis rutakas ja läbimõtlemata. Kokkuvõttes pidurdab selline käitumine rohelisemate lahenduste poole liikumist ning kahandab riigi ja ettevõtja vahelist usaldust.

Või võtame teise, palju aktuaalsema ja suurema mõjuga näite. Euroopa Liidu tasandil on juba aastaid tagasi vastu võetud CO2 kvootide kauplemissüsteem, mille peamine eesmärk on nügida liikmesriike ja turgu keskkonnasõbralikuma energiatootmise suunas. Siht on üllas, aga praktikas näeme, et ettevõtted ja riigid pole sellega kaasa tulnud – ühelt poolt pole täidetud vajalikud aluseeldused, teisalt on süsteem ise vildakas. Nii on CO2 kvoodist saanud kunstlik finantsinstrument, mis meelitab ligi spekulante, kes hinda üles ajavad. Tulemusena näeme lähiajaloo kõrgemaid energiakandjate hindu ja leevendust ei paista esialgu kuskilt. Kurb on see, et läbimõtlemata poliitilised otsused tuleb lõppkokkuvõttes kinni maksta tavalisel tarbijal.

Jalajälge tuleb vähendada tervikuna