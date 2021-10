Rimi lõpetas Cido mahlade müügi. "Me ei jõudnud hankijaga kokkuleppele"

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats tõdes, et Cido mahlad ei ole enam poodides saadaval. Põhjus peitub suurenenud hinnas. "Me hindame pidevalt oma sortimenti, et see oleks meie klientidele meelepärane, aga ka taskukohane. Seetõttu suhtume ka erinevatesse hinnatõusudesse väga tõsiselt," sõnas ta ning lisas, et antud olukorras ei jõutud koostöös hankijaga kokkuleppele.