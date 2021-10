Uuel aastal kõrgeneb hambaravihüvitis ka töötute ja toimetulekutoetuse saajate jaoks

„Hambaravi on koht, kuhu riik peab rohkem ressurssi suunama. Me teame, et hambaraviteenused ei ole nende kulukuse tõttu paljudele inimestele kättesaadavad. Samas on tegemist väga olulise tervishoiuteenusega, mille saamine ei tohiks jääda inimese rahaliste võimaluste taha,“ ütles tervise-ja tööminister Tanel Kiik. „Hüvitise sihtrühmi on aastast-aastasse järk-järgult laiendatud ja eesmärk on liikuda edasi nii hüvitise määra tõstmise kui ka hüvitise paindlikumaks muutmisega.“