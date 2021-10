Ärilehes väljaöeldu pärast kutsuti Eesti suursaadik vaibale. Julge sõnaga riigikantselei diginõunik sai lisaks töölt kinga

Kaevitsi sõnul oli ametlikuks põhjuseks eelarve kärped ning et riigikantseleis on toimumas suurem koondamine. "Tegelik põhjus on muidugi mujal, ilmselt seal, et ma pole olnud päris tavapärastesse raamidesse mahtuv riigiametnik ja selles, siiski kohati tihti peaasjalikult vormi ja mitte sisu vaatavas maailmas, ei leidnud lõplikku mõistmist," kirjutab ta.

Millele Kaevats aga vihjab? Koroonaviiruse pandeemia alguses sai ta kokku ühe laua taga mitme WHO eksperdiga, et mõelda välja, kuidas panna kõik 194 erinevat riiki üksteist usaldama ning tehniliselt ühise eesmärgi nimel tegutsema. "See globaalne tervise andmete vahetamise usaldus raamistik kukkus küll seekord läbi, sest WHO on intellektuaalne korruptsioon," kirjutas ta, vihjates siinkohal Ärilehele antud intervjuule, kus kriitika WHO vastu üldse avalikuks tuli.