Pandeemia algus kui kullaauk. Kolm megasuure lennu teinud kodumaist ettevõtet, mille edasine saatus oli väga erinev

Esfil Tehno Sillamäe tehase töötajate arv enam kui viiekordistus tänu Eesti riigi tellimusele. Töötajal on ees ettevõtte toodetav kaitsemask. Foto: erakogu

2020. aasta kevadet võib mõneti võrrelda 90ndate algusega. Äkki tekkis paljudel võimalus teenida kiiret raha. Kes ees, see mees. Isegi kinnisvara ja turvatoodetega tegelenud firmade omanikud said aru, et riigile appi tõttamine võib osutuda kullaauguks. Nii tõusid mitme ettevõtte kvartaalsed käibed taevasse, et siis taas kivina alla kukkuda.