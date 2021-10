ERISAADE | Taksofirmade esindaja absurdsest hinnapoliitikast: kurja juur peitub koroonakriisi mõjus

Kalev nendib, et suurte investeeringute toel on Bolt laienenud ja turul juhtivas positsioonis. Ta ütleb, et tervikpilti muutis ka koroonakriis. "Taksojuhid on OÜd või FIEd. Kui tuli kriis ja inimesed sõitsid üha vähem taksodega, siis leidsid paljud juhid uue töö. Kriis taandus, aga taksosid polnud piisavalt. Uue töö leidnud ei viska seda põõsasse. See ongi kurja juur. Pole vaid see, et Bolt ja nende hinnastamine. Lihtsalt pole piisavalt taksosid," nendib ta.