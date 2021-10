VIDEO | Homme pannakse oksjonile haruldane auto, millel on omapärane saatus

Ferrari F40 peetakse äärmiselt ilusaks meistriteoseks, mille tuntud autotootja tõi välja 1988. aastal, et tähistada Ferrari 40. juubelit. See oli esimene tootmisesse läinud auto, mis saavutas kiiruse üle 320 kilomeetri tunnis ning viimane Ferrari, mille loomise juures oli Enzo Ferrari isiklikult. Ta suri 14. augustil 1988.

1987. aastat kuni 1992. aastani toodeti 1315 Ferrari F40 autot. Arvatakse, et maailmas on neid veel umbes 1000 - 84 protsenti neist punast värvi. Toona maksis tehasest tulnud auto 399 150 dollarit, mis tänases rahas oleks 961 217 dollarit.

Ühe sellise auto ostis ka Belgiast pärit autokollektsionäär, kes sai pilli kätte 1989. aasta detsembris. Ostja nimi ei ole teada. Veider on aga see, et ta sõitis 1989st kuni 1992. aastani autoga vaid 1800 kilomeetrit ehk vaid mõne kilomeetri päevas.

Omanik lihtsalt otsustas ühel hetkel, et ta hoiab oma kallist sõpra sobiva temperatuuriga laos. 29 aastat seisis see seal niisama, ilma kohalt liikumata. Autoentusiastid ütleks, et see on lausa traagiline, sest sellised autod on ikkagi mõeldud sõidumõnu nautimiseks.

Õnneks on see auto nüüd omanikku vahetamas. Homme algab oksjoni, kus oodatav ostuhind on 1,2 kuni 1,7 miljonit dollarit.

Artikli päises olevas videos ei ole konkreetne F40, kuid see annab hea ülevaate, millisest autost on jutt.