Maapealne põrgu. Terve Liibanoni riik jäi kütuse puudumise tõttu elektrita

Selline olukord võib kesta veel mitmeid päevi. Riigis on juba viimased 18 kuud olnud tõsised majandusraskused ning ka kütusekriis. Pool elanikkonnast elab vaesuses. Poliitikute vastu toimuvad pidevalt protestiaktsioonid. Riigis on puudu välisvaluutast ning see muudab välismaistele energiatootjatele maksmise väga keeruliseks.

Paljud liibanonlased sõltuvad juba täna isiklikest diislil töötavatest generaatoritest, kuid kuna kütust on vähe ja see on kallis, siis on ka neid väga karm käitada. Enne täielikku elektri kadumist said elanikud tihti ühes päevas elektrit kasutada vaid kaks tundi.