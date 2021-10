LÜHIKOOLITUS | Kas peale Bitcoini krüptos veel midagi toimub?

Bitcoine luuakse kindel arv - 21 miljonit Bitcoini mis muudab Bitcoini haruldaseks (ingl. k. scarcity) 21 miljonit algoritmiga ette nähtud kogus ja rohkem ei ole võimalik Bitcoine luua. Just see on see võtmeomadus, mis eriti viimastel aastatel on Bitcoini projektile edu taganud. Viimase pooleteise aastaga, alates covid-19 pandeemia algusest, on riikide keskpankade bilansimaht kasvanud hinnanguliselt 25%. See tähendab rahatrükki ja selle kaudu rahapakkumise suurenemist. Võiks ju küsida, et mis selles siis halba on? See tähendab üldjuhul hindade kasvu ehk inflatsiooni. Senini on see väljendunud eelkõige erinevate varaklasside hinnatõusus - kinnisvara ja aktsiad. Viimastel kuudel on selle mõju jõudnud reaalmajandusse hindade kasvu näol. Bitcoinil on selle vastu sisseehitatud kaitsemehhanism - teda ei saa juurde trükkida. Mis on osutunud omaduseks, mida turud väga hindavad. Eriti sellistes riikides, kus on inflatsiooniline kohalik valuuta. Paljud näevad Bitcoinis sellist vara, mis hoiab oma väärtust samamoodi kui kuld. Ka kulda on lõplik kogus ja seda ei saa soovi korral juurde trükkida. Seepärast kutsutakse Bitcoini digitaalseks kullaks, mis peaks üle võtma kulla funktsiooni väärtuse säilitajana.