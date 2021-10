Euroopa roheline kurss annab pandimajadele uue võimaluse särada

Alustuseks veidi statistikat. Euroopa Liidus tekib igal aastal rohkem kui 2,5 miljardit tonni jäätmeid. Ühe inimese kohta teeb see 500 kilogrammi aastas. Neist omakorda pakendijäätmed moodustavad 173 kilogrammi. Tohutu jäätmete hulk, mis meist maha jääb, on otseselt seotud inimeste elatustaseme tõusuga, kuna rohkem raha võimaldab soetada rohkem uusi asju.

Samal ajal on Euroopa Liidu soov vähendada mõttetut tarbimist ja loodusvarade kasutamist. Ehkki kliimaneutraalsuse tervikpaketist on räägitud palju, siis veidi vähem teatakse 2020. aastal vastu võetud ringmajanduse tegevuskava, mille eesmärk on muuta ja kaasajastada olemasolevaid tarbimis- ja tootmisharjumusi. Lühidalt öeldes tähendab ringmajanduslik mõtlemine seda, et me ei viska lihtsalt ära toodet, mida me enam ei vaja – kui toode on töökorras, anname talle hoopis teise võimaluse. Olen kindel, et peaaegu igas kodus on midagi, mis lihtsalt seisab riiulil ja mida enam ei kasutata.

Vanale antakse uus elu

Kuidas on see kõik seotud pandimajadega? Pandimajade peale mõeldes tuleb osadele silme ette 90ndatest pärit hämar kelder, kus uste ees on trellid ja kus tiirleb palju kahtlase tausta ja motiividega tegelasi. Teistele seostavad pandimajad jällegi iidsete ja haruldaste esemete müügiga mõnes vanalinnas poekeses, kus käib palju turiste. Ehkki pandimajade maine võib olla ajalooliselt vastuoluline, on neist tänapäeval saanud kauplused, mille ärist moodustab suure osa just kasutatud esemete müük.

Näiteks DelfinGroupile kuulub Banknote’i pandimajade võrgustik, millel on üle Läti 90 esinduspoodi. Eelmisel aastal müüsime oma poodides enam kui 150 000 kasutatud toodet, nende hulgas nutitelefone, arvuteid, mängukonsoole, mootorsaage, jalgrattad ning palju muud. Lisaks teeme koostööd mitmete teiste jaemüüjate ja veebipoodidega, kes kasutavad pandimajade võrgustikku oma toodetega kauplemiseks.