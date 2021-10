Looduskosmeetika ettevõte LUMI lugu: soov ohjata tütre nahahaigust ning olla tööandjaks maal elavatele kohalikele

Ettevõte LUMI sai alguse isiklikust kogemusest, täpsemalt Heleni soovist leida looduslikku alternatiivi tütre põletikulise nahahaiguse ohjamiseks määratud hormoonravile. Oma otsingute käigus jõudis ta Soomes tehtud uuringuni, mille kohaselt leidsid erinevate nahaprobleemidega inimesed oma muredele leevendust külmpressitud kanepiõli kasutamisest. Uuringu tulemused väitsid, et vaid kaks supilusikatäit õli päevas on piisav, et vähendada naha sügelust, kuivust ja kangete ravimite manustamise vajadust. Asunud nendele väidetele omal nahal tõestust otsima, sai Helenile kiiresti selgeks, et kanepiõli tervendavad omadused on vastuseks tema pikkadele otsingutele. Loodusliku õli efekt oli niivõrd hea, et lükkas käima siiani kestva teekonna, mille eesmärgiks on tutvustada ja jagada, pakkuda alternatiivi kõigile hädasolijatele – sündis looduskosmeetika bränd LUMI.

"Mäletan, et kuigi see oli vaid kümme aastat tagasi, oli looduskosmeetika loomine ja tarbimine Eestis veel väga ebapopulaarne. Ka tööstuskanepi kasvatus oli siin tol ajal alles esimesed sammud teinud," meenutab Helen.

Kuidas realiseerus mõte kolida tootmisega Tartust hoopis teise Eesti otsa Läänemaale?

"Ega ausalt öeldes seda teist korda enam ei teeks, aga muidugi on mul rõõm, et see õnnestus," meenutab Helen. Kogu kolimisprotsessi algatas fakt, et olin juba ise koos perega Läänemaale elama asunud ja tootmist oli distantsilt väga keeruline juhtida. Vaikselt tekkisid LUMI ümberkolimist toetavad võimalused ja juhused ning tundus üksnes loogiline see otsus vastu võtta. Pärast ‘’vaid’’ paari rasket ehitus- ja kolimisaastat on meil nüüd paremad võimalused siin maal, kui olid kord Tartus.’’

Mis on maal teisiti kui linnas? Kas on raskusi näiteks töötajate leidmisega? Millised on maal tegutsemise eelised võrreldes linnaeluga?