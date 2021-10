Kriisides karastunud AS Fors MW järjepidev tootearendus võimaldab nii turuosa kindlustamist paljudes riikides kui ka uutele turgudele sisenemist

„Pakume klientidele täielikku lahendust, pakkudes kõrge kliendiväärtusega tooteid, järelturgu ja teenindust. Pideva täiustamise kaudu püüame ületada klientide ootusi ja luua kasumlikkust, mis on vajalik meie ettevõtte kasvatamiseks ja tööjõu arendamiseks. Usume, et meie töötajatele kasvamis- ja õppimisvõimaluste pakkumine aitab kaasa meie pikaajalisele edule,“ lisab Fors.

„Fors MW eesmärk on arendada, toota ja müüa professionaalseid, kvaliteetseid, kliendi vajadustele kohandatud tooteid konkurentsivõimelise hinnaga võimalikult laiale turule. Meile on võrdselt olulised kõik meie kliendid alates väikesest erametsamehest ja lõpetades professionaalsete töövõtjatega, kes vajavad suuremat jõudlust,“ selgitab Ulrica Fors. „Fors MW on tänapäeval tootjana üsna ainulaadne, kuna me pole lihtsalt montaažitehas. Projekteerime, valmistame ja koostame toodete ehitamiseks vajalikke osi algusest lõpuni kohapeal ega kasuta allhanget. Et tagada kliendi vajaduste mõistmine, teeme teste reaalsetes olukordades oma talus. See võimaldab meil saada veelgi paremat ülevaadet meie toodete ohutusest, vastupidavusest ja toimivusest,“ tutvustab tegevjuht äri sisu.

„Me loome väärtust läbi selle, et mõistame oma klientide igapäevaseid vajadusi, oleme uusimate toodetega tarbijate lähedal, toetame oskusteabega oma partnereid (edasimüüjaid) ja oskame tõhusalt kogu tootmisprotsessi juhtida,“ räägib Fors MW tegevjuht Ulrica Fors . „Meil on pikk kogemus tootearenduses, tootmises ja turustuses ning turuliidri koha oleme kindlustanud, pakkudes parimat kvaliteedi ja hinna suhet,“ lisab tegevjuht.

Ettevõtte peamised turud on Rootsi, Saksamaa, Kanada, Suurbritannia ja Norra ning regulaarne toodete müük toimub ligikaudu 20 riiki üle maailma. Oluliseks saavutuseks peab Fors MW 2021. aastal edasimüüja kaudu Venemaa turule sisenemist. Ettevõttes toodetud masinaid kasutavate klientide profiilid on erinevad: suurtööstustest väikeettevõtjate ja talupidajateni.

Fors MW projekteerib, toodab ja turustab laias valikus metsandus-, põllumajandus- ja ehitusmasinaid. Harjumaal Sauel asuvast tehasest on üle maailma kasutusse saadetud enam kui 18 000 laadurkraanaga metsaveohaagist ja üle 8000 konkstõstehaagise. Ettevõtte kaubamärgid on FARMA ja BIGAB – mõlemad turuliidrid oma nišis.

Pereettevõte: isa elutöö pärand tütrele

Fors MW asutaja Leif Fors oli elupõline ettevõtja. Nagu ettevõtjate puhul sageli, domineeris Leifis kirg pigem saavutamise protsessi ja vähem lõppeesmärgi suhtes. Tõenäoliselt seetõttu oligi ta laia haardega ärimees ja proovis kätt mitmes teda köitnud valdkonnas: ehituses, kaevanduses, jahikoerte aretuses – nimetades vaid mõnda.

1980. aastate lõpus külastas Leif esimest korda tol ajal veel Nõukogude Eestit. Teda üllatas riigi loodusrikkus ja teisalt jahmatas suur kontrast talle harjumusliku lääne elustandardiga – siin oli puudus kõigest. Leif nägi Eestis palju arenguvõimalusi ja otsustas 1992. aastal rakendada oma oskusteabe tootmisettevõtte loomisesse.

„Ettevõte alustas sellest, et valmistas kõike alates ketassaagidest kuni küünlajalgadeni ja äri edenes vahelduva eduga. Minu huvi metsanduse vastu kannustas ideed teha metsaveohaagis,“ rääkis Leif oma mälestustes. „Ehitasime tehases katsetuste käigus esimese FARMA haagise. Esialgu polnud masina kvaliteet märkimisväärne, kuid selle eest oli seda seadme hind! Esimest korda said erametsaomanikud endale lubada metsaveohaagist ning meie poolt antud panusega läks tootmine ja müük käima. Tänaseks on FARMA üks Euroopa enimmüüdud metsaveohaagiseid. Pakume laias valikus mudeleid, mida saab peaaegu lõpmatult varieerida. Meie fookus on olnud sellel, et hoida toote jaehinda madalal, säilitades samal ajal kõrget kvaliteeti,“ loetles ettevõtte asutaja ja pikaaegne tegevjuht Fors MW toodete eeliseid.