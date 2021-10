Eesti noored on visad säästjad. Enamik neist planeerib oma igakuiseid kulutusi

Uuringu kohaselt planeerib oma igakuiseid kulutusi 86% Eesti noortest ja neist 38% säästab iga kuu üle 100 euro, viiendik noori 51-100 eurot, 16% noori 21-50 eurot ja 9% vastanutest paneb iga kuu säästudena tallele kuni 20 eurot. Seevastu tervelt 16% Eesti noortest ütlesid, et nad ei pane üldse raha kõrvale.

Võrdluseks – Lätis ei pane kolmandik noori mitte midagi kõrvale ja vaid 16% noortest suudab igakuisest sissetulekust säästa rohkem kui 100 eurot. Leedus paneb aga kolmandik noori iga kuu enam kui 100 eurot kõrvale ning mittesäästjaid on 18%.

„Kui kriisiperioodil suurenesid eestimaalaste säästud märgatavalt, siis see trend on olulisel kohal ka noorte seas. Lisaks suuremate summadega pangakontole kogumisele, kasutatakse selles vanuses säästmiseks aktiivselt ka automaatseid lahendusi. Näiteks on ligikaudu 40% noortest sidunud oma pangakaardi digikassaga, mis ümardab iga kontolt maha arvestatud kaardimakse summa järgmise täiseuroni ning kannab erisuse sentides kogumishoiusele,“ kommenteeris SEB eraklientide segmendi müügijuht Evelin Koplimäe.