Vene suursaadiku sõnul peaks Euroopa Liit gaasipuuduse vältimiseks parandama riigiga suhteid

Vladimir Tšizov, Venemaa suursaadik Euroopa Liidus eeldab, et riigi kontrollitav eksportija Gazprom, kes varustab 35 protsenti kogu Euroopa gaasivajadusest, vastab kiiresti president Vladimir Putini juhistele toodangumahu kohandamiseks. “Putin andis Gazpromile nõu, et olla paindlikum. Ja miski paneb mind mõtlema, et Gazprom kuulab,” ütles Tšizov väljaandele Financial Times.

Tema sõnul pole Venemaa hiljutise maagaasi hinnatõusuga kuidagi seotud. Tšizov tõdes aga, et Euroopa valik käsitleda Moskvat kui geopoliitilist vastast ei ole olukorrale kaasa aidanud. „Muutke vastase roll partneriks ja asjad saavad kergemini lahendatud. Kui Euroopa Liit leiab selleks piisavalt poliitilist tahet, teavad nad, kust meid leida,” lisas ta.

Maagaasi hind on Euroopas tõusnud, mis seab ohtu majanduse taastumise ning tekitab valitsustes muret, et talvel võib tekkida energiakriis.

Eelmisel nädalal saavutasid gaasihinnad kümme korda kõrgema taseme, kui olid seda aasta alguses. Rekordilised hinnad langesid pärast seda, kui Putin teatas, et Gazprom võib tarneid Euroopasse suurendada.

Tšizov väitis, et Moskva ei ole huvitatud gaasihinna tõusust. "See ei soodusta stabiilsust," ütles ta. "Inimesed hakkavad ringi vaatama, pöördudes gaasilt tagasi söele, mida mõned teevad juba praegu.”

Vene ametnikud on öelnud, et regulatiivne heakskiit gaasi tarnimiseks läbi vastuolulise Nord Stream 2 torujuhtme Saksamaale aitaks kriisi ohjeldada. Mõnede analüütikute kohaselt suurendab Venemaa seda silmas pidades hindasid sihilikult.

Tšižov väitis ka seda, et hinnatõus on põhjustatud tulenevalt Euroopa Liidu energiapoliitikast. "Kõik tekkinud probleemid on loodud kunstlikult. Eelkõige poliitilistel põhjustel, ”ütles ta.

Tšizov lisas veel, et kriisi on süvendanud EL’i määrused, mis sunnivad Gazpromi tarnima Euroopale osa gaasi vabalt kaubeldavate hetketuru tingimustel, mitte pikaajaliste lepingute kaudu, mis Brüsseli arvates on konkurentsivõimetud.

Euroopa Komisjon alahindab tema sõnul maagaasi rolli ühe energiaallikana. "Kuni inimkond ei leia võimalust energia salvestamiseks, ei muutu kõik need propellerid ja päikesepaneelid otsustavaks teguriks elektrienergiaga tagamisel," ütles ta.