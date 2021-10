Tänasest jõustus Lätis eriolukord koroonaviiruse ohjeldamiseks. Millised on piirangud?

Laupäeval ilmus Läti ametlikus väljaandes "Latvijas Vēstnesis" ministrite korraldus kuulutada välja eriolukord, mis seab uued piirangud kaubandusele, toitlustusele ja kultuuriürituse korraldamisele. Samuti on kohustus 15. novembriks vaktsineerida avaliku sektori ja kohalike omavalitsuste asutuste töötajad, kirjutab Läti Delfi.

Arvestades viiruse kasvavat levikut, peab avalikkus valmistuma suhteliselt raskeks perioodiks, rõhutas Läti peaminister Krišjānis Kariņš reedel pärast erakorralist valitsuse istungit toimunud pressikonverentsil.

Terviseminister Daniels Pavļuts tunnistas omalt poolt, et peamiselt vaktsineerimata ühiskonnaosa huvides otsustati kehtestada ranged turvameetmed, et kaitsta neid potentsiaalse tõsise COVID-19 haigusjuhtumi ning haiglaravi eest. "Haiglate, arstide ja enda kaitsmiseks on kõige tähtsam järgida seatud piiranguid. Kui me ei suuda praegust olukorda peatada, peame mõtlema muudele lahendustele," ütles Pavļuts.

Soovitus kaugtööks ning kohustuslik töötajate vaktsineerimine

Eriolukorra ajal peavad tööandjad tagama töötajatele võimalused kaugtööks, kui töö eripära seda võimaldab. Lisaks peab töö olema korraldatud selliselt, et tööülesandeid täidaksid tööandja ülesandel ainult need töötajad ja ametnikud, kes tagavad töö järjepidevuse ega saa seda oma elukohas eemalt täita. Töökohal on maski kandmine kohustuslik.

Samuti peab tööandja tagama, et töötajad, kes ei ole täielikult vaktsineeritud või on nakatunud viirusega, viibiksid töökohal testi tõendi esitamise või tööandja poolt pakutava antigeenitesti tegemise korral mitte rohkem kui 72 tundi.

Ette on nähtud, et alates käesoleva aasta 15. novembrist saavad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste töötajad ning ametnikud oma tööülesandeid täita ainult vaktsineerimis- või läbipõdemise tõendi esitamisel. Sama kehtib ka kõrge riskiga töökohtadele, milleks on haridusasutused, apteegid, raviasutused ja pikaajalised sotsiaalhoolekandekeskused.

Ostukeskused suletakse nädalavahetusteks