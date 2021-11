Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitli pälvis kodumaine asjade interneti ettevõte, mis toodab ka vingeid e-tõukerattaid

Hinnangute järgi 71 000 000 eurot väärt Comodule’il on kolm ärisuunda. Alates esimesest päevast on nad tegelenud elektriliste kergsõidukite – jalgrataste ja mootorrataste – internetti ühendamisega. Selleks on kaks varianti. Esimese puhul ostab tarbija endale poest elektriratta ja ühendab selle mobiilirakenduse kaudu võrku. Tootja saab kliendile pakkuda tarkvarauuendusi, lisandväärtust. See on umbes sama, nagu teeb Tesla autotööstuses. Teine sihtrühm on sõidukite käitajad, näiteks nagu Tuul ja Bolt Tallinnas. Mobiilirakenduse kaudu saab sõidukit positsioneerida, käivitada ja sõitu alustada. „Meie võimaldame seda ärimudelit teostada,” ütleb Teet Praks. Selleks on igal sõidukil nende tehnoloogia.

Teine ärisuund on ise sõidukeid toota. Just nende toodetud on Tuule elektritõukerattad, mida võib näha Tallinna ja Pärnu tänavatel. Kolmas suund on tõukerataste müük, mida nad teevad Äikese kaubamärgi alt. Selle esinduspood asub Pariisis. „Kaks viimast on varasemas faasis kui Comodule’i põhiäri, aga nende kasvupotentsiaal on väga suur,” räägib Praks.