Eesti e-jalgrattatootja soovib viia Tuule ja Äikese välisturgudele

Comodule’i kaasasutaja Teet Praks selgitab esmalt, et nende põhiäri on jalg- ja mootorrataste ühendamine internetiga. See tähendab, et rakendus, mis ühendab elektritõukeratta kasutaja tootja või rendileandjaga, on nende tehtud. Nõnda saab näiteks sõidukit positsioneerida, käivitada ja sõitu alustada. Ehkki 95% nende töötajaid tegutseb Eestis, siis nende peamised kliendid asuvad Euroopas ja USA-s, mõni üksik ka Aasias.

Tallinnas levis elektritõukerataste kasutamine kulutulena just möödunud suvel, isegi liiga ootamatult, sest ühtäkki oli neid palju rohkem, kui olime harjunud nägema. Teet Praks ütleb aga, et kui vaadata Saksamaa või Hollandi turgu, siis need on kasvanud 30–40% aastas ja seda juba viimased neli-viis aastat. Ülejäänud Euroopa turud on nüüd lihtsalt hakanud järele jõudma.

„Tõsi, Hollandis müüakse eelkõige elektrijalgrattaid, mida Eesti turul on vähem. Meil on küll seal kasv 100–300% aastas, aga baas on madal, müügimahud väikesed. Hollandi turul moodustab juba pool jalgrattaturu käibest elektrijalgrataste müük,” toob ta esile.