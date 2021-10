Kelmid tegutsevad usinalt. Septembris peteti inimestelt välja vägagi suur summa

Mainida tuleb seda, et levib kahte tüüpi kelmuseid. Üheks on investeerimispettus, mis võivad RIA andmetel sisaldada tulusaid investeerimisvõimalusi nagu osakuid, võlakirju, krüptovaluutasid, haruldasi metalle, maad välismaal või alternatiivset energiat. Selliseid kelmuseid on septembris toime pandud kokku 32 korda, kogusummas 355 837 eurot. Peamiselt Harjumaal, kus oli vastavaid juhtumeid kokku 17 korral. Kelmid petsid ühtekokku välja 210 847 eurot. Järgneb Ida-Virumaa, kus on kahjusummaks kokku 25 948.