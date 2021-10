FOTOD | Põhja-Tallinnas avab peagi uksed uus tervisekeskus

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhi dr Arkadi Popovi sõnul loob uus tervisekeskus head tingimused, et pakkuda Põhja-Tallinna ja ka laiemalt Tallinna ja Harjumaa elanikele kvaliteetset patsiendikeskset tervishoiuteenust. „Lisaks ilusatele ja tänapäevastele ruumidele on uue tervisekeskuse tugevus, et seal hakkab tööle lai valik häid spetsialiste, alustades perearstidest ja jätkates mitmete nõutud erialade arstide ja teiste spetsialistidega, samuti saab kohapeal teha levinumaid uuringuid. Kõik see aitab kaasa, et patsient saaks mugavalt ja ühest kohast kätte kogu vajaliku ambulatoorse tervishoiuteenuse,“ märkis Popov.