IuteCrediti võlakirjad jõudsid Tallinna börsile

Tagatud võlakirjaemissiooni kogumaht on 75 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ning aastane kupongimäär 11%, mida makstakse välja kaks korda aastas.

„On rõõm näha, et IuteCredit Finance viis oma ambitsioonika võlakirjapakkumise edukalt läbi ja on tänasest Balti börsidel kaubeldav,“ ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots pressiteate vahendusel.

IuteCredit Finance’i võlakirjade noteerimine on jätk ettevõtte poolt läbi viidud avalikule võlakirjapakkumisele, mille käigus said võlakirju märkida Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa jae- ja kutselised investorid. Pakkumise esialgne maht oli 50 miljonit eurot, mis märgiti rohkem kui 35 miljoni euro võrra üle. Sellest tulenevalt suurendas Iute pakkumise mahtu 25 miljoni euro võrra. Pakkumises osales enam kui 2500 jaeinvestorit ja 30 kutselist investorit.