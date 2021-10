"Meil on vaja mõelda, kuidas meie elektri hind oleks sarnane ümbritsevate riikide omaga, täna on meil on sellega probleem. Kui näiteks Eesti ja Soome vahel on täna märkimisväärne vahe, siis me peame mõtlema, kuidas me oma infrastruktuuri selliselt arendaks, et nii suuri hinnaerinevusi poleks," ütleb Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.