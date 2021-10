Bigbank laieneb ning hakkab Lätis ja Leedus pakkuma kodulaene

Länts rääkis, et keskmiselt võetakse Lätis ühes kuus ligi 70 ning Leedus 160 miljoni euro mahus uusi kodulaenusid ja Bigbanki eesmärk on hõivata mõlemast turust juba lähiajal vähemalt kümme protsenti. „Bigbanki pakutava kodulaenu intress Eestis algab 1,8-protsendist ja samasuguseid tingimusi pakume nüüd ka Lätis ja Leedus,” kinnitas Länts.

Martin Läntsi sõnul on Bigbanki kaubamärk mõlemal Balti turul tuntud ning näiteks Lätis on Bigbanki käes tervelt kolmandik tarbijakrediidi turust ning selge laienemisruum on ka eluasemelaenude sektoris. „Lätis pakub Bigbank sarnaselt Eestiga ka erigraafikuga kodulaenu, mis tähendab, et kuni kakskümmend aastat saab igakuiselt tasuda ainult intressi ning laenu põhiosa maksmise võib edasi lükata hilisemaks. Erigraafikuga laenu vastu on näiteks Eestis huvi kasvanud just viimasel ajal koos kinnisvarahindade tõusuga,“ lisas Länts.