Elamispindade turg ei rahune: kodusid soetati oluliselt rohkem kui eelmisel kuul

Pakkumine on jätkuvalt madalseisus ning kallinenud ehitushinna taustal ei ole veel täheldada, et see ka IV kvartalis järsult suurenema hakkaks. Kiirenenud palgakasv, alanev tööpuudus ning jätkuvalt madalad intressimäärad hoiavad kinnisvarade hinnad lähikuudel jätkuvalt tõusuteel, kuid ettevaatavalt on ilmne, et elamispindade turu senine tugev kasv nii tehingute arvu kui ka hinnatasemete osas jäi pigem tänavu I poolaastasse.