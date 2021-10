Nobeli majanduspreemia on välja kuulutatud. Suur auhinnafond läks teadlaste vahel jagamisele

Paljud sotsiaalteaduste keerukad küsimused käsitlevad vastuste otsimisel põhjust ja tagajärge. Kuidas mõjutab sisseränne palka ja tööhõivet? Kuidas mõjutab pikem haridus kellegi tulevast sissetulekut? Need küsimused on keerulised, sest meil pole midagi võrdluseks kasutada. Me ei tea, mis oleks juhtunud, kui oleks olnud vähem sisserännet või kui see inimene poleks õppimist jätkanud.

Selle aasta laureaadid on aga näidanud, et nii neile ja sarnastele küsimustele on võimalik vastata kasutades selleks looduslikke katseid. Peamine on kasutada olukordi, kus juhuslike sündmuste või poliitiliste keerdkäikude tulemusel koheldakse inimrühmasid erinevalt, millele sarnanevad näiteks kliinilised katsed meditsiinivallas.

Looduslike katsete abil on Card analüüsinud miinimumpalga mõju tööturule, sisserändele ning haridusele. Tulemused näitasid muuhulgas, et miinimumpalga tõstmine ei pruugi tingimata kaasa tuua töökohtade vähenemist. Nüüdseks on teada, et inimesed ja nende sissetulekud, kes on sellest riigis sündinud, saavad uuest sisserändest kasu. Kuid sisserändajad, kes on riiki tulnud varem, võivad sellest saada hoopis kahju. Aru on saadud ka sellest, et koolides olevad ressursid on õpilaste tulevast edu silmas pidades palju olulisemad, kui seni arvati.