Konkurentsivõimelist Kapiteli tabasid küll raskused, aga leiti ka uus ärisuund

AS Kapiteli juhatuse esimees Taavi Ojala toob välja, et kuna nende portfelli kuuluvad kaubanduskeskused, büroohooned ja hotellid, siis saab teha lihtsa järelduse - globaalne pandeemia mõjutas neid palju.

2021. aasta on jooksvate äritulemuste mõttes läinud neil kehvemini, kui nad 2020. aasta sügisel prognoosisid. Mitmete piirangute tõttu on tulud kaubanduskeskustes olnud oodatust madalamad ja turistide vähesuse tõttu on Tallinna kesklinna hotellidel jätkuvalt keerulised ajad.

Milles peitub nende heal tasemel konkurentsivõime? Juhatuse esimees ütleb, et nad on alati tahtnud ja püüdnud teha oma tööd võimalikult hästi. Kõik hooned olemasolevas portfellis on juhitud pikaajalisest omanikuperspektiivist lähtudes. Samuti on kõik arendusprojektid ellu viidud, lähtudes eeldusest, et Kapitel jääb neid varasid omama ja juhtima pikka aega.