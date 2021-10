Kiik turismisektori saadetud avalikust hädakarjest: ainuke jätkusuutlik lahendus on tõsta vaktsineerimise efektiivsust

Nädalavahetusel tuli teatavaks Eesti hotellide ja restoranide liidu ja Eesti turismifirmade liidu avalik pöördumine sotsiaalministeeriumi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole. Avalduses juhtisid nad tähelepanu, et tagasihoidlik vaktsineerimisedu ning viiruseleviku ebaefektiivne piiramine on viinud turismi faasi, kus lisaks inimeste tervisele on ohus paljude töökohad.

Pöördumise eesmärk on abipalve, et riik valmistaks aegsasti ette palgameetmete kehtestamise turismi- ja rahvusvahelise transpordiga tegelevate ettevõtete töötajatele kuni Eesti naasmiseni madalamale riskitasemele ECDC rahvusvahelisele kokkuleppele vastaval skaalal.

"Näeme vajadust töötasumeetme rakendamiseks koheselt, hiljemalt 1. novembrist," tõdesid nad.

Tervise- ja tööministri Tanel Kiige sõnul arutab valitsus koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi neljapäeval. "Kavatsen kabinetinõupidamisel turismisektori ettevõtete pöördumise tõstatada," tõdes Kiik.

Tema sõnul aitaks keerulist olukorda parandada vaktsineerimise efektiivsuse tõstmine. "Ainuke jätkusuutlik lahendus olukorra parandamiseks on vaktsineerimisega hõlmatuse tõstmine,“ sõnas ta.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt annab ettevõtjatele lootust ning märgib, et paralleelleselt piirangutega arutame ka ettevõtjatele suunatavaid toetusi.

"Meie valitsuse lähenemine on olnud ja on ka edaspidi hoida ühiskonda ja meie ettevõtteid lahti ja vältida täiendavate piirangute kehtestamist. Kui peaksime kunagi jõudma sinna, kus uued piirangud on vältimatud, siis kindlasti on ka täiendavad toetusmeetmed uuesti laual," ütleb Sutt.

Sutt tõdeb, et siiani on turism kahtlemata kõige enam kannatanud ja ka toetusi saanud ettevõtlusvaldkond. Ta lisab, et tänaseks on valitsus sektorit toetanud EAS kaudu kriisist kannatanud ettevõtjaid ca 90 miljoni euroga, millele lisandub palgatoetus Töötukassa kaudu ja kriisitoetused Kultuuri- ja Haridusministeeriumi poolt.