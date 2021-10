Suurfirma juht: inimesed peavad harjuma kõrgete toiduhindadega

Miguel Patricio ütles, et inflatsioon on hetkel igal pool teema. Selliste koostisainete nagu teravili ja õlid hinnatõus on globaalselt tõstnud toidu hinna 10 aasta kõrgeimale tasemele.

Kraft Heinz on tõstud koduturul USAs üle poolte toodete hindu ning Patricio ütleb, et see juhtub ka mujal. „Me tõstame hindu üle maailma," sõnas ta.

Pandeemia puhkedes langesid hinnad ja ka nõudlus erinevate toorainete ja toodete järele. Siis aga nõudlus hüppeliselt kasvas ning tootmine ei tulnud järgi. See on kaasa toonud hinnatõusu. Kõrgemad palgad ja energiahinnad on tootjatele veelgi koormat lisanud.

Samas ütleb Patricio, et kõrgete hindadega peab harjuma, sest lisaks eelnevale on tõusmas inimeste arv planeedil Maa, kuid maapinda toidu kasvatamiseks ei tule juurde. Ta tõdeb küll, et pikas perspektiivis on tehnoloogia see, mis aitab talupidajatel olla efektiivsemad. See võib mõnevõrra aidata.

Kasvanud on nii maisi, suhkru, kohvi, sojaubade, palmiõli ja paljude teiste baastoiduainete hinnad. Toidutootjatel on lihtsam hinda tõsta ka seetõttu, et kuna kõik tõstavad, siis ei kaota nad ka kliente.