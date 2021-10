Läti plaanib energiahinna tõusu pensionäridele kompenseerida, kuid vaid ühel tingimusel

Foto on illustratiivne

Koalitsioonipartnerid nõustusid esmaspäeval maksma viieks kuuks Covid-19 vastu vaktsineeritud pensionäride eest 20 eurot kuus. See summa makstakse pensionäridele, kes on vaktsineeritud Covid-19 vastu ja neile, kes on alustanud vaktsineerimiskuuri, vahendab Delfi.lv