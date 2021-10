Läti kaubanduskeskused näevad vaeva „punaste” ja „roheliste” tsoonide ning klientide piirarvudega

Iga kaubanduskeskus pidi möödunud nädalavahetusel välja mõtlema, kuidas klientide voogu reguleerida, vahendab LSM.

Pangaautomaatide ala on vabalt ligipääsetav, aga pääsu edasi piiravad lindid. Et kaubanduskeskusse sisse pääseda, tuleb esitada vaktsineerimistõend ja dokument.

Kaubanduskeskusse sisenevate inimeste arvu loendatakse elektrooniliselt sissepääsu juures. „Rohelises” tsoonis ei ole näha mingeid piiravaid linte, aga kaubanduskeskuses olevad poed loendavad kliente korvide või numbrite abil.

„Meie vaatlused näitavad, et enamik külastajaid mõistab ja järgib uusi reegleid. Külastajaid teavitatakse vajadusest näidata QR-koodi ostude tegemisel „rohelises” tsoonis, aga meie turvateenistus on kokku puutunud ka juhtumitega, kui külastajal ei ole olnud isikut tõendavat dokumenti. Kahjuks ei luba see rohelisse tsooni pääseda ja kutsub külastajates esile rahulolematust,” rääkis Riia kaubanduskeskuse Akropole juht Zane Kaktiņa.

Toidupoodi pääsevad aga kõik ja seda peetakse „punaseks” tsooniks.

„Kõik Maximad, sõltumata sellest, kas need on X, XX või XXX, kas nad asuvad kaubanduskeskustes või eraldi, on ligipääsetavad kõigile elanikele, sõltumata sellest, kas nad on vaktsineeritud või mitte. Me töötasime kogu nädalavahetuse, et neid reegleid täita, piirata külastajate voogu. Me teeme seda lintide või postide abil. Igal konkreetsel juhul tehakse eraldi otsus,” selgitas Maxima esindaja Liene Dupate-Ugule.

Poodides, mis asuvad „rohelises” tsoonis, peab olema ruumi 15 ruutmeetrit inimese kohta, „punases” tsoonis aga 25 ruutmeetrit inimese kohta. Vastavalt sellele on poodides korvide ja kärude arvu vähendatud.

Teises Riia kaubanduskeskuses on olemas toidupood ja ka palju teisi esmatarbekaupade poode. Toidupoodi saab minna piiranguteta, aga ülejäänud kaubanduskeskusse sisenemiseks küsitakse vaktsineerimistõendit.