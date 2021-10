FOTOD | Nõmmele ehitatakse kolmest korterelamust koosnev elukompleks

Metsatuka kortermajad paiknevad Nõmmel Pääsküla metsade ja rabaradade läheduses. Aadressile Teelise 6 ja Teelise 8 // 10 ehitatavate hoonete ühe- kuni neljatoaliste korterite suurused jäävad vahemikku 40–124 ruutmeetrit. Tänasest saab korteri broneerida Teelise 8 majas, milles valmib 2023. aasta alguses 43 korterit.

Metsatuka on suurepärane valik inimesele, kes hindab mugavat elukeskkonda looduse lähedal ja logistiliselt head asukohta nii Tallinna kesklinna suhtes kui ka pealinnast välja sõitmiseks. Uute kortermajade puhul on eraldi tähelepanu pööratud lapsevankriga liikujate ja liikumisraskustega elanike mugavusele – trepikodade sissepääsud on rajatud maapinnaga tasa ning igas trepikojas on lift.

„Metsatuka on klientide seas väga populaarne – kõrgelt hinnatakse elukeskkonda, mida äärelinna roheluses saab pakkuda, majade läheduses asuvaid tervise- ja metsaradasid ning mugavat ligipääsu kõigile linnaelu hüvedele nii Nõmme keskuses kui kesklinnas,“ rõhutas Metsatuka hoonete tugevusi projekti müügijuht Almar Otter.

Hoolsalt loodusesse sobitatud ja põneva arhitektuuriga majad on osalt kolme- ja osalt neljakorruselised. Paljudest korteritest avanevad vaated kahte ilmakaarde ning päevavalgusest maksimumi võtmiseks on enamikul korteritel avarad klaaspiiretega rõdud. Metsatuka kõige luksuslikumates kodudes on saun ja katuseterrass ning laia vaadet pakuvad kolme ilmakaarde avanevad aknad.

Hoonete ümber rajatavas aiaga piiratud koduhoovis saavad Metsatuka lapsed turvaliselt mängida ja naabrid kogukondlikult suhelda. Tervisespordi soodustamiseks on hoovis ja maa-alustel korrustel jalgrataste parkimiskohad, lähedal asuvad ka bussi- ja rongipeatused. Autole saab parkimiskoha valida nii maa-alusele parkimiskorrusele kui ka maapealsesse parklasse.