Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste hulk kasvas aastaga 75%

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

„2021. aasta III kvartalis jätkus digitaalsete tellimuste kiire kasv kõigis Ekspress Grupi tegevusriikides. Digitellimuste juurdekasv tuleb peamiselt uute klientide arvelt ja näitab, et oleme järjest enam kõnetamas ka neid lugejaid, kes siiani pole olnud meie toodete tellijad. Suudame leida järjest suuremale hulgale klientidele teemasid, mille peale senine tasuta lugeja otsustab vormistada ka digitaalse tellimuse.

Digitaalsete tellijate lisandumine mõjub positiivselt Ekspress Grupi majandustulemustele ja kinnitab pikaajalise strateegilise suuna õigsust. Ekspress Grupp on seadnud digitaalsete tellimuste kasvatamise üheks oma olulisemaks eesmärgiks, sest see annab grupi meediaväljaannetele diferentseeritud ja järjest tugevama digitaalse tulubaasi. Lisaks on digitaalsete tellimustulude kasv oluline ka ajakirjandusliku kvaliteeti silmas pidades. Lugejad soovivad head sisu, mille pealt tellijaks tulla, ja veel paremat sisu, et tellijaks jääda.“