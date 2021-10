EfTENi III fondi paisutas aastaga nii käivet kui kasumit

Üheksa kuu müügitulu aastane kasv on 22,5% ning puhaskasum on kerkinud mulluse madala võrdlusbaasi pealt üle 7 miljoni euro võrra. Fondi selle aasta 9 kuu käive on 9,4 miljonit eurot ja puhaskasum 7,744 miljonit eurot. Eelmise aasta 9 kuu puhaskasum oli varade allahindluse tulemusel 747 000 eurot.

"Endiselt on märgilise tähendusega muutus viimase 1,5 aasta tarbijakäitumises – keskuse külastatavus on küll madalam, kuid ostud on suuremad, mis omakorda hoiab käibeüüride taset," märgib fond.

Selle aasta üheksa kuu jooksul on fond teeninud 9,4 (2020 9 kuud: 7,7) miljoni euro suuruse müügitulu juures 7,8 (2020: 6,15) miljonit eurot kulumieelset kasumit ehk EBITDA-d. Müügitulu on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 22,5% ning EBITDA 27%, s.o kokku 1,7 miljonit eurot, millest 0,94 miljonit eurot on toonud fondi sõnul uute kinnisvarainvesteeringute (Rutkausko büroohoone, Pirita Pansionaat, Ramygalos logistikahoone) lisandumine ning ülejäänud kasv on seotud nii võrdlusperioodil Covid-19 eriolukorra ajal üürnikele antud allahindlustega kui ka vakantsete pindade väljaüürimisega Ulonu ja Evolutioni büroohoonetes Vilniuses. EfTEN Real Estate Fund III AS on sellel aastal teeninud dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 3 630 000 eurot, mis on 35% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi konsolideeritud raha jääk oli seisuga 30.09.2021 11,9 miljonit eurot, sealhulgas on emaettevõtte kontol vabu vahendeid investeerimiseks summas 6,4 miljonit eurot.