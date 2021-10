Küberrünnakute ohvriks satuvad aina enam ettevõtted. Rünnakute arv kolmekordistus viimase aastaga

Kaugtööst on saanud uus normaalsus ning enamus ettevõtteid kasutab erinevaid kaugtöölahendusi. Järjest populaarsemaks muutuvad pilvelahendused ning ka need on sattunud küberkurjategijate huviorbiiti. Võrreldes eelmise aastaga tõusis kaugtöö ja pilveteenustega seotud küberrünnakute arv kogu maailmas erinevatel andmetel ca 600% ning sarnast trendi on näha ka Eestis.

„Lunavara (ransomware) rünnakute maht on aastaga pea kahekordistunud ning saab eeldada, et see kasvab jõudsalt ka edasi. Lunavara rünnakute puhul püütakse kätte saada inimeste paroole, mille abil võetakse üle töötajate kontod, et pääseda ligi ettevõtte infosüsteemidele ning nende n-ö vabastamise eest raha nõuda. Kui ettevõte langeb sellise rünnaku ohvriks, siis kindlasti ei tohiks kurjategijatele raha maksta. Vastasel juhul rahastame küberkuritegevust ning kurjategijatel on järjest rohkem motivatsiooni selliseid rünnakuid korraldada. Lisaks ei saa kunagi kindel olla, et peale nõutud summa maksmist ettevõtte süsteemid ka päriselt vabastatakse, “ selgitas Käis.