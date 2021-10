Kohtutäitur selgitab: mida peaks teadma, et mitte sattuda puuküürniku õnge?

Seda võib teha nii helistades eelmisele üürileandjale, tema töökohta või ka internetist tausta uurides. Tavaliselt saab sealt üsna hea pildi kätte. Kui kohtumisel inimene on meeldiv, võib olla seda piinlik isegi teha aga uskuge mind, see on hädavajalik. Kui eelmine üürileandja puudub või mingil põhjusel ei saa ta soovituskirja anda, tasub kindlasti rääkida tööandjaga. Paljud tulevased puuküürnikud oskavad uinutavalt rääkida oma loo, mis hiljem väljamõeldiseks osutub.

Ikka sõlmitakse veel päris tihti suuliseid lepinguid ja samuti arvatakse, et kui e-maili teel on „jutud räägitud“, ongi see piisav. Kui tekib aga mingigi tõrge omavahelises suhtluses, aitab vaid kirjalik leping. Tasuta lepingu vormid on saadaval mitmetel kodulehtedel.