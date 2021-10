Selgusid Eesti kõige konkurentsivõimelisemad ettevõtted

Valdkondlikud ülevaated on leitavad SIIT .

Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärk on aidata kaasa Eesti ettevõtete konkurentsivõime kasvule ja koos sellega kogu Eesti majanduse kiiremale arengule. Edetabel toob esile kõige edukamad ettevõtted. See on edukatele ettevõtetele hea võimalus enda tutvustamiseks avalikkusele ja selle kaudu oma konkurentsipositsiooni edasiseks kindlustamiseks. Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003.