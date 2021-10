FOTOD | Uus rekord: sellise hinnaga pole varem Eestis kütust müüdud

Nagu fotolt näha, siis on ühes Tallinna Lasnamäe Alexela tanklas 95-oktaanise bensiini hind 1,559 eurot liitri kohta. 98-oktaanise bensiini liitrihind on aga juba 1,609 eurot. Diislikütuse hind on tõusnud 1,349 eurot ühe liitri kohta.