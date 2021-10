GRAAFIKUD | Eesti prominendid jagasid erakondadele heldelt raha. Kellele ja kui palju andsid meie IT-tipud?

Taavet Hinrikus kood / Jõhvi avamisel Foto: Ilmar Saabas

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) kogub ja avaldab infot selle kohta, kes ja kui palju erakondadele raha jagavad. Nimekiri on pikk ning läbi käivad mitmed tuntud ärimehed, ettevõtjad, poliitikud ja avaliku elu tegelased. Enim annetusi kogus Reformierakond ning kõige vähem korjas toetusi Isamaa. Siin on täielik ülevaade sellest, kellelt erakonnad raha said.