Rail Baltica trassi raudtee ohutuse ja turvalisuse hindamisteenuse pakkuja on valitud

AsBo ülesanne raudteeohutuse audiitorina on koostada lõplikud ohutushindamise aruanded, mis esitatakse riiklikele ohutusega tegelevatele asutustele, et saada luba uue Rail Baltica trassi kasutusele võtmiseks ning rongide opereerimiseks raudteel.

„Rail Baltica megaprojekti õnnestumise üks eeldusi on ühtsete standardite ja protseduuride, eriti just ohutuse ja turvalisuse osas, tagamine projekti üleselt,“ lausus Marc Philippe el Beze, RB Rail ASi tehniline juht ja juhatuse liige. „Raudteeohutuse audiitori kaasamine võimalikult varajases etapis on oluline, et tagada Rail Baltica infrastruktuuri, elektri-, liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteemide ohutu ja töökindel toimimine.“