Börsile tuleva Modera IPO märgiti viiendiku võrra üle

Pakkumisest saadavat netotulu summas 1 936 600 eurot kasutab Modera oma tegevuse laiendamiseks uutele turgudele, arendades tegevusi Ukrainas ja Poolas ning hiljem ka Slovakkias, Tšehhis ja Rumeenias. Lisaks soovib ettevõte arendada oma tooteid ja integreerida Modera süsteemidega kindlustus- ja liisingupakkujate süsteemid.

„Pakkumise ülemärkimine näitab, et autotööstuse digitaliseerimine ja uute IT lahenduste turule toomine on hädavajalik ning võimaldab Moderal lükata käik sisse ja asuda realiseerima arendus- ja laiendusplaane esialgselt kavandatust suuremas mahus,“ kommenteeris Modera juhatuse liige Raido Toonekurg.

Tahtmatult sattus ettevõtte avalik pakkumine ajale, mil raha on Tallinna börsil kaasamas mitu teist ettevõtet, nende seas ka Enefit Green. Eesmärgid said juhi sõnul siiski täidetud.

"Meil oli oma plaan olema, eks me jälgisime ja selle järgi liikusime. Ma arvan, et alati ongi tähtis see, et sa oled iseenda jaoks asjad läbi mõelnud ja nagu näha tulemustest, see oli õige otsus ja saime enda soovitud eesmärgid täidetud," ütles juht.

Kõigile märkimises osalenud investoritele jaotatakse vähemalt kuni 6000 aktsiat ning kõigile üle 6000 aktsia märkinud investoritele jaotatakse aktsiaid proportsionaalselt märgitud aktsiate arvule.

Modera muutis vabalt kaubeldavaks viiendiku oma aktsiatest, ühe aktsia hind ulatus 6,6 euroni. Ettevõte otsustas kasutada aktsiate arvu suurendamise võimalust ja jaotada investoritele kavandatust enam, kokku 301 000 aktsiat.

Modera süsteem võimaldab kõigil automüügi protsessiga seotud osapooltel oma tööd efektiivsemalt korraldada ja pakkuda kliendile suuremat kasutajamugavust. Modera kliendihaldustarkvara sobib kõikidele automüüjatele ja aitab neil senisest rohkem ja lihtsamalt autosid müüa.

Etevõtte aktsiate kauplemine Nasdaqi alternatiivturul First North algab sel reedel kell 10:00.

Modera süsteemi kaudu on eri riikides müüdud ligi 25 000 sõidukit, mille tehingute rahaline väärtus ulatub üle 600 miljoni euro. Eestis on ettevõte saavutanud 60% turuosa. Modera tooteid kasutavad Toyota, Volkswageni, Renault’, BMW, Kia, Hyundai, Volvo, Mercedes-Benz maaletoojad ja edasimüüjad. Moderat nõustab advokaadibüroo Ellex Raidla.