Eesti suurima hotelli tegevjuht: praegu toimuv on hirmutav

Viru hotelli tegevjuht Sari Sopanen muretseb, et Eestis koroonaviirust kuidagi kontrolli alla ei saada. “On fakt, et meid päästab ja annab parema kaitse raske koroonahaiguse põdemise vastu ainult vaktsineerimine,” kirjeldas ta ning lisas, et ta loodab, et ka inimesed sellest aru saavad ja otsustavad ennast kaitsta.

Tegevjuht leiab, et kiiremas korras tuleks leida viis, kuidas motiveerida eestlasi end vaktsineerima. “See, mis hetkel toimub, on hirmutav,” leidis ta. Ja mures ei ole ta ainult töökohtade kaotamise pärast, vaid ka haiglas töötavate inimeste ning terve Eesti turismivaldkonna pärast. “Kui veel tuleb mingeid piirangud või kui välismaalased ei julge siia tulla, on meil päriselt häda,” leiab ta.