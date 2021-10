Riiete kaudu võivad levida parasiidid: terviseameti spetsialist selgitab, miks tuleb riideid enne kasutamist pesta

Tekstiilide töötlemiseks on mitmeid põhjuseid: värvi kirgastamine, tekstuuri parandamine või hallituse tekke takistamine. Terviseameti kemikaaliohutuse peaspetsialist Raili Moldov selgitab, et töötlemiseks kasutatavad kemikaalid võivad tekitada nahaärritust.

„Näiteks võivad riiete kaudu levida kirbud, sügelised ja täid. Soovitame riski vältimiseks poest soetatud tekstiilid läbi pesta, eriti oluline on see kasutatud riiete puhul,“ selgitas ta ja lisas, et pesemine tagab hea hügieeni, sest enne ostu on teised inimesed samuti riideid selga proovinud. „Eelkõige eemaldab riiete pesemine kangastest võimalikku nahaallergiat tekitavad värvained, teiste kemikaalide osakesed ja mikroorganismid,“ täiendas Moldov.