Hoiatus: petturid saadavad LHV nimel inimeste telefonidele petusõnumeid

„Oleme teadlikud, et petulehtede hulk on kasvanud ning teeme omalt poolt tööd, et pettuste mõju klientide jaoks vähendada. Õnneks on inimeste teadlikkus ja tähelepanelikkus erinevate õngitsus-skeemide osas kasvanud ja seetõttu on pettuse ohvriks langejaid vähe. Sellegipoolest tuleks klientidel ka edaspidi valvas olla ja igasugu kahtlastele linkidele klikkimist vältida,“ rääkis Tiit Hallas.